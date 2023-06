oni tak tylko żartują mówią a nie wprowadzą ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )



widzę najgłupsza opozycja ever nie folguje, 15% dla Konfederacji to za mało, musi być z 18 conajmniej



ps. czekam na głosy zatroskanych o BUDŻET czy już wszystko policzone i strona dochodowa z wydatkową się bilansuje, jak w przypadku kiedy Konfederacja w pierwszym kroku proponuje lekką obniżkę podatku dochodowego, dla pewnych grup pracujących



na to nas stać? Pokaż całość