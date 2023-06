Te ogromne zarobki to tylko połowa problemu, drugą jest to co później dzieje się z tymi pieniędzmi. A mianowicie są wpłacane w postaci darowizn partii PIS.

Partia rządząca nie może bezpośrednio przelewać pieniędzy z budżetu na swoje konto, są określony kwoty i procedury subwencji. Ale PIS wymyślił prost mechanizm, by to ominąć:

-Zatrudniają swoje słupy na państwowych stołkach.

-Wypłacają słupom absurdalnie wysokie pensje.

-Znaczną część otrzymanych w ten sposób pensji słupy wpłacają Pokaż całość