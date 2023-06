"Tchórzliwi terroryści". Rosjanie zabijają ewakuowanych

Mijają godziny

Mijają dni

Mijają tygodnie

Mijają miesiące

Mijają lata

a ruscy od setek lat niezmiennie kultywują ten sam schemat akcji ludobójczych.



Najlepsze w tym wszystkim jest to, ze sami na siebie bata ukręcili.

Ruscy autentycznie kilkanaście miesięcy temu mieli pole do negocjacji. To ich zbrodnie przekreśliły jakiekolwiek opcje do dyskusji. Zarówno politycznie jak i na szczeblu lokalnym nikt nie spuści głowy. Jedni, bo muszą chronić naród, a drudzy, bo lepiej zginąć