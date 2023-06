To jest fascynujące jak niektórzy Polacy mogą być smutni z powodu bardzo dobrych informacji.



Zrobiliśmy jako naród bardzo dobrą robotę z pomocą Ukrainie, inwestujemy w nowoczesną obronności utyliujac radziecki sprzęt na radzieckich chłopach, zdobyliśmy olbrzymie poparcie narodu co ułatwi inwestycje naszego kapitału a to wszytko budzi szacunek obserwatorów zewnętrznych. Trzeba być dumnym i się cieszyć.