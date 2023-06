NATO, wg którego USA to siedziba Szatana, wysyła swoją kochankę do USA, by urodziła tam ich wspólne dzieci i by dzięki temu potomstwo uzyskało amerykańskie obywatelstwo. Sam lata do USA kilka razy w roku, oprócz tego ma kilka willi nad jeziorem Como we Włoszech... Ciekawy reportaz o rosyjskiej patol