Wszystko fajnie ale chyba Pan Stonoga to trochę hipokryta? Mówi o przekrętach kleru, a sam uczciwie się nie dorobił. Nie mam tutaj na myśli tego co mówi, bo zdarza się, że mówi mądrze, ale to nie zmienia faktu, że oszukuje ludzi i tak robi majątek. Dla mnie akurat ten film to czysta hipokrycja.