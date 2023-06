Sporo ludzi, gdy zapytasz ich o inne życie w kosmosie, usmiechaja się z politowaniem

Oceniaja to w ten sposób, jest ziemia i nad nami kosmos

A to błąd postrzegania, bo my jesteśmy przecież zawieszeni w kosmosie, w kazdym kierunku mamy nieograniczoną przestrzeń, miliardy galaktyk, planet, gwiazd, trzeba chociaż w jednym ułamku mieć wiedzę, jak potęzne są te odległosci, liczby, by być pewnym, ze istnieje życie w kosmosie, kwestia tylko na jakim stopniu Pokaż całość