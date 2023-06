To nie wysarczy, tam potrzeba totalnego zaorania. Rozdzialu cerkwi od państwa. Zmiany z dwóch pokoleń. Tam od przedszkola są uczeni jakim to są mocarstwem. Mit IIWŚ to nadal podstawa u nich. A wnioski z porazek u nich wyglądają tak: rozbili dywizję, to wysyłamy dwie. Rozbili dwie, to wysylamy trzy i tak do skutku.