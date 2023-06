przepraszam kolegów, czy można zadawać pytania dlaczego ruscy mieliby by w takim razie wysadzić tamę skoro spowoduje to problemy z wodą na Krymie i w elektrowni jądrowej w Zaporożu? Czy może jednak trzeba bez zastanowienia podążać za oficjalną narracją? Gwoli ścisłości - nie mówię, że nie zrobili tego ruscy ale zastanawiam się komu się to bardziej opłaca i odpowiedź nie jest taka oczywista