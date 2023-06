Soundtrack z Mortal Kombat na kasecie wówczas to była prawdziwa uczta i przepustka do świata muzycznego. Coś wspaniałego. O każdym z utworów można by długo mówić. Podobnież jak mocno oczekiwany przez fanów film, który był jednym z pierwszych udanych filmów opartych na podstawie gry.

Co do kawałka to tutaj mamy jakby całość, gdyż jest to mashup gdzie spotyka się Opus III z Orbitalem, bo jak wiemy sample wokalne z Halcyon pochodzą z Pokaż całość