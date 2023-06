Żeby mieć świadomość jaki to poziom, to w tym okresie to przypomnę instalację Windows 95 z odpalonej dyskietki 1,44MB i dopiero CD ROM. Generowanie jakiejś prymitywnej grafiki 3D (z punktu widzenia 2023) na domowym kompie to było często parę godzin pracy kompa dla jednej klatki.