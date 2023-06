10% to może u polityków... Realny spadek jest dużo większy, bo praktycznie wszystko podrożało. Nie ma produktu spożywczego, który nie podrożał od wybuchu epidemii covid o 30-50%. Nájem, prąd, gaz też poszły pięknie w górę. Osoby nie mające fixace miały szok widząc podwyżki o 400-500% za media.



Za mąkę place 60% więcej, za ser 80% więcej, za pieczywo 50-100% wiecej. I niby spadek realnej płacy to 10%?! Nie wiem kto to liczy, Pokaż całość