Łapaniem i pakowaniem do pierdla ruskiej agentury powinny zajmować sie służby. Pewnie połowa polityków wszystkich "stronnictw" by siedziało i pierdziało w pasiaki. Szkoda, że PiS tak na prawdę robi kampanie a nie prawdziwe czyszczenie, to jest jakaś masakra co ten naród toleruje. Polak na prawde nie zasluguje na swoje niepodlegle panstwo.