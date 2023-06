"Potrzebuja daty do badan". No to niech im dadza wraki ufo i ciala tych malych baboli co tam siedza, ktore maja i zbieraja od co najmniej 70 lat, to wtedy sie zacznie rozmowa na powaznie, a nie wiecznie uganianie za opowiesciami swiadkow, slabej jakosci filmy i zdjecia no bo co my wiecej mozemy 'badac', A ze juz potwierdzili oficjalnie ze ufo jest prawdziwe, ze sa to jakies statki o okreslonych ksztaltach zdolne Pokaż całość