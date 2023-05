To jest taki gównowyciek - serwery torrentów, jakies sklepy, loginy do paybacków, showupy, google, wp, netflix, strony porno i pierdylion innych domen. Strony bankowe to jedynie ich niewielka część, a wszystko wskazuje na to że to są jakieś zrzuty z menadżerów haseł przegladarek. Nawet hasła do nk tam są.