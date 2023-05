Coś o barbarzyńskich i nazistowskich zachowaniach Izraela względem Palestyny? Jakieś zaniepokojenie chociaż :) ? Mur postawiony, strzelanie do cywili i dziennikarzy, konfiskata ziemi i mienia. Zero zaniepokojenia syjonistycznym rakiem, który toczy tamtejsze ziemie? Może coś o traktowaniu imigrantów na granicy z Meksykiem? Zero?

PiS trzeba odsunąć od władzy, ale warto też wyrazić zdanie na temat kraju, który zachowuje się jak III rzesza.