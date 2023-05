I po co to, za co to? Ginąć za polityków i interesy oligarchów?

A feministyczne mendy będą ci jęczeć, że one do władzy chcą być dopuszczone, że pieniędzy im więcej dawać, posad w zarządach. Wszystko im #!$%@? dać ale na wojnę to chłopów tylko wysyłać.

Ukrainki się dobrze bawią w całej europie a chłopom przyszło ginąć bo tak i już i nikt się nie zająknie, że męskie prawo do życia jest odbierane. Pokaż całość