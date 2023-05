Taka komisja pilnie przydałaby się w Brukseli. Można by zacząć od tego kto przeforsował by Litwa nie egzekwowała sankcji na transport kolejowy do Królewca. Bardzo szybka reakcja rozbiła skuteczną formę nacisku ze strony litewskiej. Musi to być ktoś wysoko w KE. Może sama towarzyszka szefowa #!$%@? się w moskiewskim brutalu. Narodowość zobowiązuje.