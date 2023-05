To pokolenie podróżuje bez sensu. "Sami się wyzyskują"

Ocieplanie obrzydzania wakacji czas zacząć...



Authors: Allwood, J.M.a, Dunant, C.F.a, Lupton, R.C.b, Cleaver, C.J.a, Serrenho, A.C.H.a, Azevedo, J.M.C.a, Horton, P.M.a, Clare, C.c, Low, H.e, Horrocks, I.e, Murray, J. c, Lin, J.f, Cullen, J.M.a, Ward, M. d, Salamati, M.d, Felin, T.e, Ibell, T. b, Zho, W.f, Hawkins, W b.



DOI: 10.17863/CAM.46075

Copyright ©2019 University of Cambridge First published 29th November 2019 Contact details: UK FIRES is led by Professor Julian M Allwood FREng Pokaż całość