Nie wiem po co w takim razie robić o niej filmik na youtuba... poczekaj, bo obgadywanie innych daje dzisiaj zarobić, a stado baranków chce papkę medialną, afery itp. Mógł lepiej nagrać jakiś film z rożkiem, a do dnia dzisiejszego nie ma, a miała być impreza jak odwołali mma vip gdzieś tam. Zero inicjatywy, bo nie ma w tym kasy xd