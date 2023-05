Grycanki próbowały to zrobić, sypały kasą za promowanie w mediach bo myślały że się wybiją. Niestety okazało się że są #!$%@?.

Udało się to natomiast Natali Siwiec. Ona przynajmniej wyglądała chociaż jak wieść gminna niesie była luksusową kurtyzaną. Ale ktoś komuś zapłacił i z niby anonimowej kibicki Polskiej piłki stała się gwiazdeczką/celebrytką.



I większość ludzie to łyka. XD



Tak jak ta raszpla co teraz z USA przyjechała i się promuje kolejne beztalencie. Pokaż całość