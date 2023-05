Zazdroszczę przyszłym pokoleniom (jeśli będą).

My dzisiaj jesteśmy w stanie zajrzeć wizualnie w przeszłość 150 lat i to w bardzo ograniczonym zakresie. Za 150 lat ludzkość będzie sobie mogła odtworzyć nie tylko nieruchome obrazki, ale odtworzyć obraz, ruch, dźwięk i nie tylko jakichś szczególnych wydarzen, ale praktycznie każdego człowieka, który kiedykolwiek się nagrał i to upublicznił, nawet jeśli to było wideo z jego pobytu w wc. Włącznie ze swoimi własnymi dziadkami, pradziadkami Pokaż całość