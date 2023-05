1. Ruski biją ruskich na terenie Rosji.

2. Na terenie Rosji wybuchają co chwila jakieś magazyny, zakłady.

3. Piąta kolumna nie śpi.

4. CIA tym bardziej.

5. Bidon zmienia narrację w temacie atakowania terytorium Rosji przez Ukrainę, to samo w temacie użycia środków dostarczonych przez zachód.



Coś się szykuje, ba, już się zaczęło. To nowe otwarcie.

Chaos, bunt, zamieszanie, wzburzenie. To swoje zrobi, jako podkład pod konkretne ruchy.



Idę kupić popcorn.