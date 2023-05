kacapy świętowali już zdobycie Bachmutu jak byli w połowie. A tu im Ukraina zrobiła psikus i przeciągnęła to jeszcze bardzo długo.

Więc jak już go teraz zdobyli i to takim kosztem to nawet ruska propaganda nie jest na tyle głupia by się tym teraz chwalić xD

Zwłaszcza, że zdobyli tak naprawdę kupę gruzu.

I sobie zdają sprawę, że flanki im padają i istnieje ryzyko wzięcia Bachmutu w kocioł.