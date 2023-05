Cały czas o tym w mediach mówią a ludzie nadal popełniają takie błędy. Może przydałaby się jakaś kampania społeczna. Niby oczywista sprawa, ale takie tragedie będą się zdarzać co raz częściej jeśli się ludziom nie wbije do łba, że jak muszą zostawić dziecko w aucie to trzeba je schować do bagażnika