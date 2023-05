Forced conscription violates the IV Geneva Convention and is a war crime under the Rome Statute [the treaty that established the International Criminal Court in 1998].

Hence, residents of occupied territories who were forcibly conscripted into the armed forces of a hostile state are victims of war crimes committed, in Ukraine’s case, by Russians.

