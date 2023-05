Powinien normalnie funkcjonować znak czarnej ręki i za zignorowanie zabierać prawo jazdy, samochod i kierować na badania psychiatryczne zanim kogoś zabije. Przecież żeby wjechać pod prąd na takiej drodze to trzeba byc realnie niespełna rozumu. Teraz to a za tydzień zapomni o odkręconym gazie i coś wysadzi. Auta to nie zabawa i jak ktoś nie potrafi przykładać minimum uwagi by zauważyć ze jedzie pod prąd to na 100% nie ustąpi pierszenstwa na Pokaż całość