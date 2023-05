Ukraińsko-tatarski ruch oporu ATESZ przyznał się do wysadzenia torów pod Symferopolem, w wyniku czego wykoleił się pociąg, a linia została zablokowana. Partyzanci zrobili to w 79. rocznicę sowieckiej zbrodni ludobójstwa, deportacji Tatarów krymskich w 1944 roku, w wyniku której zmarło do 112 tysięcy