Wszystko fajnie, ale i tak bym na gościa uważał, ma rodzinę za granicą i może być szantażowany przez ruskie służby. Poproszą go o przysługę, a jak nie, to rodzice w najlepszym wypadku trafią do pudła. Nie zazdroszczę. Ale ten youtuber jest osobą publiczną i dobrze rozpoznawaną, więc w prosty sposób dzięki temu można zrobić pokazówkę jak skuteczne jest FSB, albo i inne służby specjalne. Pokazówkę, że nie warto zdradzać Rosji.