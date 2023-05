Pokaż całość

generalnie jestem za prawe do eutanazji, jesli ktos chce zakonczyc SWOJE zycie to ma do tego prawo, jak nie jest w stanie tego zrobic i cierpi to nie widze powodu zeby odmawiac mu pomocy albo zeby to bylo moralnie zleJedyne co mnie martwi to egzekwowanie tego prawa, ciekawe ilu ludzi usmierci "kochajaca rodzina" zeby szybciej zgarnac spadek. Juz teraz dla wielu osob domy starosci to umieralnie do pozbywania sie