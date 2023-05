Zmiana Konstytucji: konfiskata majątku tylko na podstawie domniemania!

W praktyce to ma działać tak

Mówisz, że Pis wywołał inflację? -> to domniemam, że jesteś ruską onucą.

Oddawaj dom, samochód, komputer i garnitur, a jak dalej będziesz tak mówić, to zabierzemy ci nawet majtki.

Totalitaryzm antypolskich Pisowskich miernot. I pomyśleć, że są ludzie, którzy chcą oddać na nich głos.