Skąd on może to wiedzieć, nie pełni już żadnych funkcji w wojsku od dawna. Poza tym co to za brednie wygaduje, że minister jest odpowiedzialny jednoosobowo za ochronę granicy i przestrzeni powietrznej. Jeśli tak by było to byłby największy nonsens i pierwsza sprawa do zmiany, bo decyzję o szybko wlatujących w naszą przestrzeń rakietach powinien podejmować dyżurny dowódca operacyjny. No i tak zdaje się jest, tylko że Pytel opowiada głupoty.