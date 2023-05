siedzę w temacie i powiem tak:



jestem pod wrażeniem (efektywności energetycznej i niezawodności tej konstrukcji).



aczkolwiek jest istotna wada takiej konstrukcji: wymaga przestrzeni do tranzycji, ale to na długich dystansach nie ma żadnego znaczenia



piękne uszanowanie wypracowanego podejścia do zwykłych konstrukcji samolotów, współdzielenie silników



jestem bardzo ciekawy jakiego używają softu i czy to ich czy standardowo px4/(arducopter^arduplane) (^ jako xor, czyli jedno działa naraz wraz z logiką tranzycji)