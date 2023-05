Nagrywający ewidentnie w ostatniej chwili dostrzegł pieszą, bo #!$%@?ł po hantlach - to bezpośrednia przyczyna zaistnienia tej sytuacji.

Reszta ciągu wydarzeń to pochodna nadmiernego posłuszeństwa przepisom. I to niezbyt udanym przepisom.



Po za tym jak bym widział 40t na plecach, to w życiu bym nie #!$%@?ł tak po hantlach jak bym nie był do tego absolutnie zmuszony - instynkt przetrwania zabrania.



Piszę to z obu perspektyw - pieszego i kierowcy.

