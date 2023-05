Pokaż całość

Polecam wklejać do tłumaczenia wszelakie odnośniki z artykułu na temat rzezi wołyńskiej jak i tematom jakie pojawiają się w rozwijanych tabelkach na dol artykułu https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_wo%C5%82y%C5%84ska Przy tym co piszą Ukraińcy piszący w oparciu o źródła faworyzujące UPA skala tych nieprawd przebija o kilka długości to co zarzuca się Polakom jeśli chodzi o "mordowanie żydów" i "polskie obozy". Jeśli tak wygląda ukraińska wikipedia to możemy się tylko domyślać co piszą w podręcznikach historycznych