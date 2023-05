A Francja to nie? Makaron poleciał do Chin by zmienić niekorzystny bilans handlowy. A Airbusy zamiast powstać we Francji dla Chin, to Airbus zainwestuje w Chinach i tam powstaną samoloty. Jak to się skończy widać po motoryzacji. Chiczyki na technologi Airbusa zrobią w końcu własny samolot. Czyli Francja ma zysk krótko terminowy. A w przyszłości Airbus nie będzie w stanie konkurować ceną z chińskim samolotem, i stracą Francuzi rynek.