Kiedyś telefony były tylko stacjonarne, przed tym były telegrafy, a wcześniej posłańcy.

Później mieliśmy telefony, które do działania wymagały walizy.

Teraz rozmowę mogę prowadzić przez zegarek, który ma 5G, WiFi, Bluetooth, i kilka (naście) sensorów.

Za niedługo zegarki będą poza tętnem czy temperaturą mogły monitorować poziom cukru.



Obecnie fotowoltaika jest rozwinięta do tego poziomu, że wydajniej jest postawić na dachu panele słoneczne,

a rośliny oświetlać LEDami, których spektrum jest dobrane do konkretnej Pokaż całość