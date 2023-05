Nagrania rozmów rosyjskich okupantów potwierdzają ich nieludzkie postepowania wobec Ukraińców

⌐

͡

■

͜

ʖ

͡

■

Pokaż całość

co tu szokującego, no chyba dla głupich zakłamanych kretonów z zachodu, wierzących w "kacapską duszę" (Kacap mordował wszędzie, gdzie wchodziła ta banda morderców nazywana kacapską czerwoną armią, czy to była Polska w 1920r czy 1939r czy "wyzwolenie" 44-45r, Finlandia, zajęcie Litwy, Łotwy, Estonii ostatnio Afganistan, Czeczenia, Syria, państwa w Afryce wszędzie gdzie pojawia