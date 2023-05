TL;DR: pisała smsy i ściągała, więc zabrał jej telefon, wcześniej miał podobną akcję, że na teście ktoś ściągał z telefonu, wtedy za zabranie telefonu go pobito;



nie ma nic odnośnie czy miał prawo czy nie, skoro nie został zwolniony po pierwszym incydencie i zrobił to samo drugi raz, to można przypuszczać że ma takie prawo..