to Tyszka teraz jest w Konfie?nawet nie wiedziałem,ale jedno trzeba powtarzać do usrania na inflacji zarabia rząd ,więc co za tym idzie im większa jest inflacja tym więcej pieniędzy ma rząd a im są teraz pieniądze bardzo potrzebne bo idą wybory,a ze politykierzy nie mają swoich pieniędzy to muszą najpierw duuuuużo ukraść żeby potem z łaską przed wyborami coś dać ,tu nie ma żadnej filozofii,"rządzą" nami złodzieje