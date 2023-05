Policja zgubiła drona za 200 tys. złotych

To jest dramat.

Na co idą nasze podatki? Na operatorów, którzy nie wiedzą co robią i kupują drona za takogromną kasę, że powinien mieć całą elektronikę umożliwiającą odnalezienie drona, a potem mówią, że "no przepraszamy, ale zgubiliśmy drona"?

Przecież drona można kupić za o wiele mniejszą cenę niż 200 tys. złotych i z pełnym wyposażeniem.

No ale dla nich liczy się tylko, żeby se stanąć w najbardziej niefortunnym miejscu i tylko kasę