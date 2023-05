Sykulski zamieścił prorosyjskie wpisy na TT. Twierdzi, że to włamanie

Każdy kto coś złego powie na ukrów to jest pro rusek. Ha tfu na taką propagandę. Doszło do tego, że jak rząd poszedł po rozum do głowy i zaczął blokować ukrowskie zboże to ukrowie zaczęli krzyczeć że to pro ruskie zachowanie. Gardzę każdą osobą, która tak mówi, ale z doświadczenia wiem, że mówią to jedynie sfrustrowani ukraińcy, którzy uciekli przed powołaniem do polski, sumienie ich gryzie i wylewają swoją frustrację na tym Pokaż całość