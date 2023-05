#!$%@?, nie dociera do mnie jak można małe niewinne dziecko katować. W ogóle robić mu jakąkolwiek krzywde, ja #!$%@?ę. Odkąd mam chrześniaków w podobnym wieku działa to na mnie jeszcze mocniej. Kiedyś, dobre parę lat temu wydarzyła się tragedia, gdzie dziecko wychodzące z rodzicami z bilbioteki/sklepu zostało uderzone siekierą w głowę przez #!$%@? który nie dostał pracy w pośredniaku. Pamiętam jak mnie to dosłownie #!$%@?ło z nóg na cały dzień.