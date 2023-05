PO chwali Fit for 55. "Korzystny dla Polski"

Rzecznik PO zapytany o to, dlaczego partia Donalda Tuska popiera pakiet zmian Fit for 55, odparł, że to polski rząd najpierw zaakceptował reformę. - Fit for 55 jest korzystny, jeśli chodzi o możliwości rozwojowe, również Polski, zatem nie było przeszkód, żeby za nim zagłosować - ocenił Jan Grabiec.