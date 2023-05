Czyzby zabraklo ludzi czesci azjatyckiej, ze zaczynaja brac "prawdziwych ruskich" z czesci europejskiej?

Bardzo dobra wiadomosc, bo jak wojna dotrze do wiekszych miast typu Petersburg czy Moskwa, to moze w koncu ruskie rusza dupe i zaczna sie masowe protesty. Ludzie w rosji w wiekszych miastach to znaja te wojne tak jak i my, z telewizji, tylko maja odwrocony przekaz propagandowy, wiec to ze wojna do nich "dotrze" to dobra wiadomosc.