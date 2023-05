Ukraińska wunderwaffe? Silnik jak od V-1, precyzja drona kamikaze

Trochę elektroniki do młotka i można zrobić całkiem precyzyjne narzędzie.



Biorąc pod uwagę, co napisali o osiągach, to będzie to dosyć lekkie i ekonomiczne, V1 aż tak lekka nie była, bo przenosiła 850 kg materiałów wybuchowych i rozwijała prędkości do 650 km/h przy zasięgu ok. 240-300 km. Nawet nie będąc szczególnie ekonomiczną przeciążyła znacząco brytyjską OPL. Obecnie możliwości OPL są nieporównywalnie lepsze, ale rojów małych rakiet praktycznie nic nie zwalczy.

