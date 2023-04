Ciekawe jak by Mati napisał faktycznie ile ma setek milionów to Polacy by osiwieli? nie Polacy by patrzyli się na liczby jak na jednorożca na tęczowym moście taka sama abstrakcja przechodząca ich wyobraźnię. A tamci z ekipy od dzisięcileci mają pewnie na głowę grubo ponad 200 000 000 każdy w różnych walutach na różnych kontach w różnych krajach.