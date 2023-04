Wszyscy warszawiacy to śmieciarze,

Kochają śmiecić tu.

wszyscy warszawiacy to śmieciarze,

Spacerują Pasażem



Dlaczego nie chcesz ze mną pojechać

Do Warszawy, miasta śmieciarzy?

Dlaczego nie chcesz ze mną pojechać?

Odpowiedź, proszę Cię



wszyscy warszawiacy to śmieciarze

Do "Stolicy" biegają

wszyscy warszawiacy to śmieciarze

śmieci z "Bahamy" mają ;)