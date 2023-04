Ukraińcy zaminowali kolejne tereny przy granicy z Białorusią

Te miny, to mam wrażenie straszne gówno. Ruskich i tak nie zatrzymuje, jak idzie rozkaz to idą jak na rzeź. Za to potem przez dekady po wojnie okoliczni grzybiarze i dzieciaki wylatują w powietrze. Już się szacuje, że dekadę potrwa usuwanie min na Ukrainie po wojnie. A jak będą usuwane? Ciałami zwierząt i ludzi. Taka ziemia to jest niezdatna do funkcjonowania tak naprawdę.