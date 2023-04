Właśnie znalazłem na Slazag.pl:

„ Zupełniek jakby osiągnąwszy swoje, czyli wraz ze zdobyciem przemysłowego Śląska, Polska coraz mniej się nami interesowała. ”

Wynika jawnie znowu męczycie o tej autonomii, teraz pod płaszczykiem ciekawostek oswajacie czytelnika. I jak to Kutz mówił: Slazak to ani Niemiec, anie Polak. Ostatnio sie jaraliście ze jest was juz 500 tys, Kadyrow nawet to zauważył.